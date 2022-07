Manitou : quels engagements environnementaux et sociétaux ?

(Boursier.com) — Manitou Group organise, le 7 juillet à 13h, la seconde édition de son rendez-vous annuel "On the way up". Animé par Michel Denis (Directeur général) et Aude Brézac (Directrice RSE), cet événement a pour objectif de présenter la feuille de route RSE du groupe Manitou.

Conçue en étroite collaboration avec de nombreuses parties prenantes (fournisseurs, clients, collaborateurs, partenaire financier), "On the way up" permet de mieux comprendre le chemin parcouru par le groupe année après année, en matière de RSE. Les engagements environnementaux et sociétaux transformants réalisés par le groupe sont ainsi mis en avant, conformément au cadre de sa nouvelle stratégie New Horizons 2025.