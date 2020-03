Manitou : quel impact ?

(Boursier.com) — Manitou reste stable ce mercredi, à 16,65 euros, alors que pour 2019, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 2,094 milliards d'euros, en croissance de +11% par rapport à 2018 (+10% en comparable). Le résultat opérationnel récurrent s'est établi à 149 millions d'euros (129 ME en 2018). L'Ebitda ressort à 186 ME (162 ME en 2018). Le résultat net part du groupe s'est inscrit à 95,6 ME, en croissance de +14% (84 ME en 2018).

La dette nette de Manitou est de 190 ME pour un 'gearing' de 29%.

Manitou va proposer à ses actionnaires le versement d'un dividende de 0,78 euro par action au titre de l'exercice 2019.

Pour 2020, le groupe anticipe un chiffre d'affaires en retrait de l'ordre de -10% par rapport à 2019. Le résultat opérationnel courant 2020 serait de l'ordre de 6% du chiffre d'affaires, hors effet Coronavirus...

Quel impact du Coronavirus ?

Manitou est susceptible de devoir faire face aux effets de la crise du Coronavirus de multiples façons : rupture de l'offre, baisse ou blocage des marchés, fermeture temporaire de sites, absentéisme... Pour le moment, le groupe n'a pas subi d'impact direct matériel susceptible de remettre en cause son anticipation de chiffre d'affaires pour 2020 , explique le Conseil d'administration de Manitou.

L'élargissement récent des territoires touchés à l'Europe, notamment l'Italie, pourrait avoir un impact plus important dans les semaines à venir sur certains approvisionnements, y compris de second rang, sur l'activité industrielle de certains sites, ou sur l'accessibilité et la tenue de certains marchés.

"Suite à la mise à jour de nos prévisions (MOC 2020 à 6,0% contre 6,9% précédemment) et de notre valorisation par comparable, nous ajustons notre objectif de cours à 15 euros contre 16,5 euros précédemment" explique Portzamparc qui estime que la réunion de ce matin "sera l'occasion d'éclaircir les hypothèses de la guidance et les moteurs de reprise à court terme". De quoi rester en attendant à "conserver" sur le dossier.