(Boursier.com) — Manitou publie un Chiffre d'affaires au T3 de 432 ME, en hausse de 10%. Le Chiffre d'affaires sur 9 mois est de 1.402 ME (+22% et +23% en comparable). Les prises de commandes machines à la fin du T3 sont de 856 ME. Le carnet de machines est de 2.295 ME, soit un nouveau record.

La perspective de croissance du chiffre d'affaires annuel 2021 est de l'ordre de 15% par rapport à 2020 et la perspective de croissance annuelle du taux de résultat opérationnel courant de l'ordre de 130 points de base par rapport à 2020.

Michel Denis, Directeur général a déclaré : "Sur le troisième trimestre, le groupe réalise un chiffre d'affaires en croissance de 10% par rapport au T3 2020. La dynamique record de prises de commandes que nous connaissons depuis un an s'est maintenue. Elle concerne toutes nos géographies et marchés et projette notre carnet de commandes à fin septembre à un montant de 2,3 milliards d'euros, un niveau historique.

Sur le troisième trimestre, le chiffre d'affaires a été délivré dans un contexte de tensions accrues sur la disponibilité des composants. Comme l'ensemble des secteurs manufacturiers, l'ampleur des ruptures s'est notablement dégradée ces dernières semaines. Ce contexte détérioré nous conduit à ajuster notre anticipation de chiffre d'affaires pour l'exercice 2021 à une croissance de l'ordre de 15% par rapport à 2020. Par ailleurs, la perspective de croissance annuelle du taux de résultat opérationnel courant est inchangée, de l'ordre de 130 points de base par rapport à 2020."