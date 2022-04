Manitou : prudence sur la marge opérationnelle 2022

(Boursier.com) — Le groupe Manitou a réalisé sur le premier trimestre 2021 un chiffre d'affaires de 450 ME, en retrait de 4% par rapport au T1 2021. Manitou explique ce retrait comme la conséquence directe de la vague de la crise sanitaire du début d'année et des difficultés d'approvisionnement en composants qui ont ralenti les livraisons de produits finis.

" Moins pénalisée par ces tensions, la division Services et Solutions enregistre une croissance de son chiffre d'affaires record de 15% par rapport à la même période de 2021. D'un point de vue commercial, les prises de commandes du trimestre restent dynamiques sur la quasi-totalité des géographies et des secteurs d'activité ", précise le Directeur général de Manitou, Michel Denis.

" À ce jour, la profondeur de notre carnet de commandes et notre performance opérationnelle nous permettent de confirmer notre anticipation de croissance du chiffre d'affaires pour l'année 2022 de plus de 20% par rapport à 2021. Par ailleurs, les impacts du conflit en Ukraine sur les prix des composants, de l'acier et de l'énergie sont trop volatils pour que le groupe soit en mesure de confirmer son anticipation de marge opérationnelle courante pour l'exercice ", ajoute la direction.