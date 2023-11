Manitou : prise de participation de 75% du capital de deux sociétés italiennes

(Boursier.com) — Le groupe Manitou a annoncé un accord sur la prise de participation de 75% du capital des sociétés italienne COME, spécialisée dans la production de pièces mécano-soudées, et Metal Work, spécialisée dans la découpe laser.

Manitou précise que ces investissements permettront d'accompagner sa croissance en intégrant deux étapes amont de l'assemblage des machines produites dans l'usine Manitou Group de Castelfranco (Emilie Romagne, Italie). Cette opération positionne la production de châssis, de tourelles, et de flèches de forte capacité au sein des activités clés du groupe. Ces prises de participation majoritaires seront finalisées début 2024.

Partenaire historique de Manitou Group, la société COME (280 collaborateurs et 46 ME de chiffre d'affaires en 2022) dispose d'un savoir-faire et d'équipements industriels reconnus dans la fabrication de pièces mécano-soudées. Basée à proximité de COME, la société Metal Work (70 collaborateurs et 31 ME de chiffre d'affaires en 2022) dispose quant à elle d'une grande expertise dans la découpe et le pliage de tôles d'acier à très haute résistance. Les deux sociétés continueront à servir l'ensemble de leurs clients historiques.