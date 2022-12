Manitou présente sa stratégie hydrogène

(Boursier.com) — Manitou Group présente sa feuille de route de recherche et développement de machines fonctionnant à hydrogène.

Avec un objectif fixé à 34% de réduction des émissions de gaz à effet de serre par heure d'utilisation de ses machines en 2030, Manitou Group s'est fixé un cap ambitieux à franchir, conformément aux engagements de sa trajectoire bas-carbone communiquée en janvier 2022 et validée par le SBTi en juillet dernier.

Après avoir récemment électrifié ses gammes de nacelles tout-terrain et de chariots télescopiques, le groupe s'oriente également vers l'hydrogène pour offrir d'autres alternatives à moyen terme à ses utilisateurs. Manitou Group souhaite faire cohabiter gammes électrique et hydrogène en fonction des applications de chaque utilisateur, avec un objectif de 43% de produits basse émission commercialisés en 2030.

Manitou Group a ainsi présenté ses nouvelles installations destinées à mener à bien son plan de développement sur l'hydrogène. En équipant son centre d'essais d'une station à hydrogène vert, le groupe se dote de moyens adaptés au test de son tout nouveau prototype de chariot télescopique.

La première étape de ce plan consiste à garantir l'autonomie et la fiabilité de son utilisation dans des conditions réelles, tout en testant la durabilité de ses composants. Pour ce premier prototype, le groupe s'est appuyé sur un modèle existant de sa gamme de machines dédiées à la construction, capable de lever des charges jusqu'à 14 m. Cette machine sera testée et mise à disposition fin 2023 sur des chantiers afin de bénéficier de retours précieux des utilisateurs pour perfectionner ce prototype.

Deux types de technologie hydrogène sont actuellement évaluées par le marché, à savoir le moteur à combustion et la pile à combustible. Le premier prototype réalisé par le groupe est construit sur une base de pile à combustible, mais le groupe choisira les solutions hydrogène les plus appropriées aux besoins de ses clients.

Avec ce premier prototype, le groupe met en avant sa capacité d'innovation pour mesurer l'autonomie de cette nouvelle énergie tout en offrant à ses clients la solution hydrogène la mieux adaptée à leurs besoins, sans le moindre compromis sur la performance. Près de 50 ingénieurs et techniciens sont dédiés à cette démarche initiée dès 2021. Pour arriver à une solution innovante totalement industrialisable, le groupe souhaite pouvoir s'appuyer sur le soutien des pouvoirs publics afin de développer un écosystème tout juste naissant.

Avec ces nouvelles installations, Manitou Group espère offrir de nouvelles perspectives innovantes à ses clients, avec une mise sur le marché d'un chariot télescopique 100% hydrogène à horizon 2026.

Avec plus de 350 ingénieurs dans ses effectifs, Manitou Group innove constamment en proposant à ses utilisateurs des solutions à forte valeur ajoutée. Pour y parvenir, le groupe investit chaque année près de 60 MEUR dans l'ensemble de ses 10 centres R&D répartis dans le monde.