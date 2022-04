Manitou : petit sursaut

(Boursier.com) — Manitou tente un petit rebond de 0,2% à 20,85 euros après sa chute d'hier dans le sillage de son warning. Le groupe a annoncé hier soir avoir pris une participation majoritaire de son distributeur finlandais Lifttek, basé près de Helsinki. Fondé en 1995, Lifttek distribue du matériel et assure le service pour les marchés de la construction et de l'agriculture sur le territoire finlandais, grâce à trois sites situés dans les villes de Vantaa (région d'Helsinki) et Tampere.

La collaboration entre Manitou Group et Lifttek a démarré dès 2003, avant que la société finlandaise ne devienne son concessionnaire officiel en 2012.

Afin de maintenir une continuité, les trois actionnaires actuels gardent une participation minoritaire de la société tout en conservant l'ensemble des équipes managériales et opérationnelles. Tous les produits et services proposés par Lifttek continueront d'être commercialisés.

"La société réalise 7,5 ME de CA et compte 30 personnes... Le groupe profite de son bilan sans dette pour faire des acquisitions ciblées. L'impact sur les comptes de Manitou est négligeable (0,4% du CA)" commente Portzamparc qui vise un cours de 28 euros en restant à l'achat sur le dossier.