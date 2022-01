Manitou : nouvelle trajectoire bas carbone

(Boursier.com) — Manitou Group annonce les deux objectifs majeurs de sa trajectoire bas carbone 2030 :

- réduire de 46% ses émissions de carbone directes et indirectes,

- tout en réduisant de 34 % les émissions de CO2 des machines par heure d'utilisation.

Cette démarche est basée sur des données scientifiques à travers l'initiative "Science Based Targets". Un programme soutenu par les Nations Unies, le Carbon Disclosure Project (CDP), le World Resources Institute (WRI) et le World Wide Fund for Nature (WWF).

Après avoir présenté sa nouvelle feuille de route RSE en 2021 à l'ensemble de ses parties prenantes, Manitou Group précise les contours de sa trajectoire bas carbone 2030. Construite selon l'initiative Science Based Targets, cette trajectoire s'appuie sur la seule référence internationale définie selon les rapports du GIEC (Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat).

Basés sur 2019 comme année de référence, le premier objectif applicable sur les scopes 1 et 2 consiste à réduire de 46 % les émissions directes et indirectes de CO2 d'ici à 2030 sur l'ensemble de ses implantations dans le monde. Le second objectif concerne les émissions du scope 3 (chaîne de valeur), avec la réduction de 34 % des émissions de CO2 générées par heure d'utilisation des machines produites par le groupe.

Pour atteindre ces objectifs, Manitou Group s'appuiera sur de nombreux leviers :

- Développer de nouvelles gammes électriques et innover avec l'hydrogène

- Poursuivre le travail mené depuis plus de 10 ans sur la performance énergétique des matériels

- Renforcer l'éco-conception avec une approche cycle de vie globale

- Augmenter l'utilisation de matériaux recyclés dans les achats de composants et de pièces

- Utiliser des solutions décarbonées pour le fret amont et aval

- Développer l'activité de pièces de rechange issues de l'économie circulaire

- Réduire la consommation d'énergie de ses sites et déployer un programme d'achat d'énergie verte

La trajectoire bas carbone de Manitou Group sera soumise à l'étude des experts de l'initiative Science Based Targets en vue d'une validation espérée à l'issue du 1er semestre 2021. L'occasion pour le groupe de revenir plus amplement sur ce plan d'actions lors du rendez-vous annuel dédiée à la RSE "On the way up".