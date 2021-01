Manitou : nouvelle feuille de route en dépit d'un contexte d'incertitudes

Crédit photo © Manitou

(Boursier.com) — Les bouleversements de la crise sanitaire ont profondément touché l'ensemble des acteurs économiques et des marchés. Marqué par ces évolutions , Manitou présente sa nouvelle feuille de route à horizon 2025...

Ce plan "New Horizons 2025" est articulé autour de 4 axes:

- Dépasser les attentes clients avec des services à valeur ajoutée,

- Piloter la transition écologique vers un modèle économique durable,

- Améliorer notre performance en rationalisant nos activités,

- Fonder notre succès sur une équipe unie, avec la Data comme levier et l'innovation comme ADN.

Sur la base de ce nouveau plan, le groupe Manitou se donne pour objectifs de réaliser en 2025 :

- un chiffre d'affaires supérieur à 2,5 milliards d'euros

- un résultat opérationnel courant supérieur à 8% du chiffre d'affaires

- un Ebitda courant supérieur à 10% du chiffre d'affaires.

Par ailleurs, le groupe Manitou anticipe des investissements de l'ordre de 460 millions d'euros sur la durée du plan.

L'ensemble de ces objectifs est défini hors acquisitions et, en prenant l'hypothèse de conditions de marchés non touchées par toute nouvelle crise majeure ou structurelle.

Nouvelle organisation

A compter de janvier 2021, le groupe Manitou est organisé en 2 divisions : la division Produits, et la division Services et Solutions.

Résultant de la fusion des divisions Manutention et Nacelles (MHA - Material Handling & Access) et, de la division Matériel Compact (CEP - Compact Equipment Products), la division Produits est présidée par Elisabeth Ausimour, précédemment Présidente de la Division MHA.