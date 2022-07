Manitou : nouveau contrat de crédit de 375 ME

(Boursier.com) — Manitou Group annonce un nouveau contrat de crédit pour un montant de 375 millions d'euros et une maturité de 5 ans avec possibilité de prolongation de 2 ans. Ce financement vient se substituer au contrat de crédit actuel de 180 millions d'euros à échéance décembre 2023. Constitué uniquement d'une ligne Revolving Credit Facility, ce financement vient compléter les différentes lignes obligataires et long terme de 105 millions d'euros mises en place en 2019. La nouvelle documentation de crédit intègre également la possibilité d'inclure dans le contrat des facilités supplémentaires d'un montant total maximum de 200 millions d'euros ; ce mécanisme permettant d'accélérer le processus de financement d'opérations de croissance. Ce financement a été mis en place avec un pool bancaire composé de HSBC Continental Europe (Arrangeur Principal Mandaté, Teneur de livre), Banque CIC Ouest (Arrangeur Principal Mandaté, Teneur de livre et Agent de la Documentation), Société Générale (Arrangeur Principal Mandaté, Teneur de livre et Agent du crédit), BNP Paribas (Arrangeur Principal Mandaté et Teneur de livre), Natixis (Arrangeur Principal Mandaté et Teneur de livre), Banque Populaire Grand Ouest, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels et Crédit Lyonnais.