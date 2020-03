Manitou maintient la fermeture de ses opérations de production en Europe et en Inde

Crédit photo © Manitou

(Boursier.com) — Dans un contexte de crise sanitaire toujours très grave, et conformément aux recommandations ou obligations réglementaires, le groupe Manitou annonce maintenir la fermeture de ses activités de production en France, en Italie et en Inde.

"Le groupe travaille activement sur la préparation de la réouverture des sites. Celle-ci ne pourra pas avoir lieu avant la seconde quinzaine du mois d'avril. Le redémarrage sera progressif, afin d'intégrer la mise en place de mesures sanitaires et de remettre en marche l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement" poursuit le management.

"Dans ce contexte, le groupe reste extrêmement mobilisé pour faire face à toutes les conséquences de la crise du COVID-19, tant vis-à-vis de ses salariés de ses clients, de ses opérations que de l'ensemble de ses parties prenantes" conclut la direction. Le titre remonte de 4,4% ce mardi midi à 13,82 euros.