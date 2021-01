Manitou : légère hausse après la présentation du nouveau plan stratégique

(Boursier.com) — Pas de grande évolution sur Manitou (+0,9% à 27,4 euros) au lendemain de la présentation du plan "New Horizons 2025". Sur la base de ce programme, le groupe se donne pour objectifs de réaliser en 2025 un chiffre d'affaires supérieur à 2,5 milliards d'euros, un résultat opérationnel courant supérieur à 8% du chiffre d'affaires, et un Ebitda courant supérieur à 10% du chiffre d'affaires.

Portzamparc revalorise le dossier de 16 à 28 euros et reste à 'conserver'. Le broker évoque peu de surprise sur les objectifs mais une réaffirmation des leviers dont dispose la firme.

La présentation de ce plan présente l'avantage de fixer les ambitions à long terme des dirigeants après le choc de la crise sanitaire au premier semestre et la forte reprise des commandes au deuxième, explique Oddo BHF. Sans connaître les hypothèses sous-jacentes (évolutions non quantifiées du marché, des parts de marché, des prix, du mix, de la productivité...), les objectifs fixés paraissent ambitieux au niveau des perspectives de croissance de l'activité et raisonnables au niveau du levier sur la profitabilité. Pour l'heure, au regard de la visibilité actuelle (incertitudes sanitaires et économiques toujours très fortes selon les dirigeants), le broker préfère rester plus prudent dans ses hypothèses de progression des profits sur les 5 prochains exercices. Et le récent parcours boursier constitue un frein pour passer à l''achat' sur la valeur (envolée du cours depuis fin octobre) même si l'analyste apprécie toujours la qualité des positions du groupe sur les marchés cibles, la stratégie de développement et la solidité du bilan. L'objectif est fixé à 27 euros.