Manitou : la CE ouvre une enquête antidumping sur les importations de nacelles élévatrices venant de Chine

(Boursier.com) — Le groupe Manitou se félicite de l'ouverture par la Commission européenne d'une enquête antidumping sur les importations de nacelles élévatrices de personnes en provenance de Chine.

Les nacelles élévatrices de personnes sont des outils essentiels qui accompagnent les professionnels dans de multiples domaines tels que la construction, la logistique ou encore la maintenance. Ces machines leur permettent de travailler en hauteur tout en leur assurant une sécurité maximale. Au cours des derniers mois, des pratiques commerciales inhabituelles sont apparues sur le marché européen, "à un moment où une concurrence saine et loyale est plus que jamais nécessaire au développement d'une industrie européenne solide dans ce secteur". La Commission européenne a donc été informée de cette situation et a reçu des preuves substantielles de ces pratiques et de leur impact négatif sur l'industrie européenne.

La Commission va maintenant mener une enquête approfondie, comme l'autorisent les règles de l'Organisation Mondiale du Commerce, afin de rétablir des conditions de concurrence équitables pour tous les acteurs sur le marché de l'UE.

Michel Denis, Directeur général de Manitou Group, a déclaré : "Une concurrence loyale sur le marché européen est une condition sine qua non pour assurer la pérennité des entreprises. Nous demandons donc à la Commission européenne de prendre des mesures rapides et décisives pour que nos activités et celles de centaines de nos fournisseurs dans l'UE puissent continuer à innover, à préserver les emplois et à garantir la sécurité des professionnels dans toute l'UE".