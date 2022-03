Manitou inaugure une nouvelle usine à Candé

(Boursier.com) — Manitou Group inaugure une nouvelle usine dédiée à la production de nacelles élévatrices tout-terrain à Candé, dans le Maine-et-Loire. Cet outil industriel confirme les fortes ambitions du groupe sur ce marché.

Inaugurée devant un public nombreux d'élus et de journalistes, la nouvelle usine est située dans la zone du Petit Tesseau à Candé. Elle devient la 2e usine de nacelles du groupe, et la 6e usine du groupe basée dans le grand Ouest, confirmant l'ancrage territorial du groupe dans cette région. L'usine historique située sur la zone des Fosses Rouges, également à Candé, continuera de produire les nacelles industrielles tandis que ce nouveau site sera entièrement consacré à la production de nacelles tout-terrain.

Réalisé en collaboration avec le groupe Legendre, le site s'étend sur une surface de 80.000 m2 pour 18.000 m2 de bâti industriel, et dispose de deux lignes de production automatisées, d'un centre d'essais et d'infrastructures logistiques dédiées.

Cet investissement de 26 millions d'euros s'inscrit dans un plan global de développement et de modernisation des outils industriels sur l'ensemble des sites de production du groupe. Particulièrement lumineuse, cette usine connectée où travaillent 80 collaborateurs illustre la transformation digitale du groupe, avec une gestion des consommations d'énergie réalisable à distance, et une qualité de travail améliorée pour les employés, afin d'en faire un site responsable et durable, conformément aux engagements RSE du groupe. Cette usine sera également une vitrine de la transition énergétique de Manitou Group avec l'assemblage de nouveaux modèles électriques.

Ce nouvel outil industriel va permettre au groupe de répondre à la croissance structurelle de ce secteur en Europe ainsi qu'à l'international, notamment aux Etats-Unis.