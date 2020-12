Manitou Group : perspectives 2020 en amélioration

Crédit photo © Manitou

(Boursier.com) — Le groupe Manitou tient ce jour une Assemblée générale au cours de laquelle il est proposé le versement d'un dividende de 0,50 euro par action pris sur les réserves ainsi que la nomination de Madame Alexandra Matzneff comme administratrice indépendante du groupe.

Perspectives 2020

Sur la base des dernières informations dont dispose la société, la performance commerciale et financière anticipée par la société pour l'année 2020 s'annonce plus dynamique qu'initialement prévue. Cela conduira le groupe à légèrement dépasser son anticipation de chiffre d'affaires 2020 précédemment estimé à 1,550 millions d'euros, et à délivrer un résultat opérationnel courant de l'ordre de 5,5% du chiffre d'affaires.

Michel Denis, Directeur général a déclaré : "Dans une période de forte volatilité, le groupe est parvenu à s'adapter avec agilité aux difficultés de l'année 2020, néanmoins de fortes incertitudes perdurent sur l'évolution de l'environnement économique à court terme."