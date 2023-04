Manitou : gros rebond de l'activité en début d'année

(Boursier.com) — Manitou dévoile un chiffre d'affaires trimestriel de 665 ME, en croissance de 48% sur un an (+47% en comparable). Les prises de commandes de machines ressortent à 455 ME sur le trimestre contre 637 ME au premier trimestre 2022.

Michel Denis, Directeur général, déclare : "d'un point de vue opérationnel, nous notons une légère amélioration des tensions sur notre supply chain, sans pour autant considérer que ce sujet est derrière nous. En 2023, la performance du groupe repose sur notre capacité à produire compte tenu de la profondeur de notre carnet de commandes et, à ce jour, les ralentissements que nous voyons dans la construction en Europe n'obèrent pas notre capacité de croissance pour l'exercice, d'autant que, hors Royaume-Uni, les loueurs restent favorablement orientés à l'achat. Dans ce contexte, nous réitérons nos anticipations de croissance annuelle de chiffre d'affaires de l'ordre de 20% par rapport à 2022 et une progression du taux de résultat opérationnel courant sur chiffre d'affaires de l'ordre de 100 points de base".

L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire a été convoquée le 25 mai avec proposition de versement d'un dividende de 0,63 euro par action. Dans une volonté de stabilité de la gouvernance du groupe Manitou, le Conseil propose de renouveler pour une durée de quatre ans l'ensemble des mandats des administrateurs, ceci afin de poursuivre une politique de long terme et d'accompagner le groupe Manitou avec les expertises acquises par les membres du CA.