Manitou franchit les 2 MdsE de chiffre d'affaires en 2019

Crédit photo © Manitou

(Boursier.com) — Le groupe Manitou réalise un chiffre d'affaires de 494 millions d'euros, soit -6% par rapport au 4e trimestre 2018.

Sur 12 mois, le chiffre d'affaires ressort à 2,094 MdsE, en croissance de +11% par comparaison à 2018 (1,884 MdE). L'évolution est de +10% en comparable, soit à périmètre et taux de change constants.

Le carnet machines à la fin du 4e trimestre 2019 se monte à 595 ME (1,002 MdE un an plus tôt) .

Manitou confirme son anticipation de performance financière pour 2019 et anticipe pour 2020 un chiffre d'affaires en retrait de l'ordre de -10% par rapport à 2019.

Le groupe clôt l'année 2019 avec un chiffre d'affaires qui passe pour la première fois de son histoire le seuil des 2 milliards d'euros, tout en renforçant sa présence mondiale et ses parts de marché. Le doublement des prises de commandes du quatrième trimestre par rapport au trimestre précédent redonne au carnet de commandes une profondeur de l'ordre de 4 mois d'activité. Nous retrouvons ainsi notre point d'équilibre optimal entre les attentes en délais de livraison de nos clients et les besoins de visibilité de nos fournisseurs pour nous approvisionner de façon fluide, après le pic conjoncturel de délais que nous avions connu fin 2018 , commente Michel Denis, Directeur général de Manitou qui conclut : Sur le 4e trimestre, la demande de nos clients s'est bien tenue sur l'ensemble des secteurs. Nous notons que dans la construction les loueurs continuent à avoir des discours positifs sur la dynamique du marché, tout en maintenant un comportement attentiste quant à leurs décisions d'investissement. Le ralentissement progressif de l'économie mondiale, assorti de sujets d'incertitude comme les effets du Brexit ou les élections américaines, nous conduisent à anticiper, pour 2020, un retrait de notre chiffre d'affaires de l'ordre de 10% par rapport à 2019 .

Par ailleurs, Manitou indique qu'Elisabeth Ausimour est nommée Présidente de la Division Material Handling and Access et membre du Comité exécutif du groupe.