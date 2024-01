Manitou finalise sa prise de participation dans COME et Metal Work

(Boursier.com) — Manitou Group a finalisé la prise de participation de 75% des sociétés italiennes COME SRL et Metal Work SRL.

L'acquisition de ces deux partenaires historiques permettra d'accompagner la croissance de Manitou Group en intégrant la production de composants stratégiques. COME et Metal Work continueront, par ailleurs, à développer l'activité auprès de l'ensemble de leurs clients.

COME SRL est spécialisée dans la production de pièces mécano-soudées. Basée en Emilie Romagne (Italie), COME réalise un chiffre d'affaires de 46 millions d'euros en 2022, et emploie 280 collaborateurs.

Metal Work SRL est spécialisée dans la découpe laser et le pliage. Basée en Emilie Romagne (Italie), Metal Work réalise un chiffre d'affaires de 31 ME en 2022 et emploie 70 collaborateurs.