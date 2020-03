Manitou ferme la plupart de ses activités en France

(Boursier.com) — Afin de limiter l'expansion du Covid-19 et consécutivement aux annonces de fermetures reçues dans la matinée du 17 mars par de nombreux partenaires, clients et fournisseurs, le Groupe Manitou a décidé de fermer ses activités en France à compter de 13h, le 17 mars et ce jusqu'au 31 mars 2020.

Cette disposition concerne l'ensemble des opérations françaises, hors activités de pièces de rechange, de support clients et certaines fonctions centrales.

Le groupe Manitou est à ce jour dans l'impossibilité de déterminer l'impact global qu'aura cette crise sur l'ensemble de l'exercice.