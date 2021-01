Manitou fait légèrement mieux que ses attentes

(Boursier.com) — Au 4e trimestre 2020, Manitou réalise un chiffre d'affaires de 432 millions d'euros, en repli de -13% par rapport au 4e trimestre 2019 (494 ME).

Pour l'ensemble de l'année 2020, Manitou enregistre un chiffre d'affaires de 1,585 milliard d'euros. Il recule de -24 % par rapport à 2019 (2,094 MdsE).

La Division Manutention et Nacelles (MHA - Material Handling & Access) a réalisé un chiffre d'affaires trimestriel de 275 ME, en baisse de -18% par rapport au 4e trimestre 2019 et en baisse de -30% sur 12 mois (-29% à taux de change et périmètre constants). La Division Matériel Compact (CEP - Compact Equipment Products) affiche un chiffre d'affaires sur le 4e trimestre de 79 ME, en retrait de -2% par rapport au 4e trimestre 2019 et en retrait de -20% sur 12 mois (-19% à taux de change et périmètre constants).