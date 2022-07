Manitou : et cette visibilité ?

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2022, le chiffre d'affaires de Manitou s'est élevé à 1,057 milliard d'euros, en croissance de +9% par rapport au 1er semestre 2021, +6% en comparable.

Le résultat opérationnel courant s'est établi à 45,8 millions d'euros à 4,3% du chiffre d'affaires (85 ME et 8,8% du chiffre d'affaires au 1er semestre 2021. "Sur le semestre, le résultat opérationnel courant est arrêté à 4,3% du chiffre d'affaires, en fort retrait par rapport à la profitabilité de juin 2021 dont le niveau était le point record depuis 2008", précise le Directeur général de Manitou.

Le résultat net est à 29,3 ME (64,2 ME au 1er semestre 2021). L'Ebitda est à 68,2 ME (6,5% du chiffre d'affaires) vs. 109,6 ME (11,3% du chiffre d'affaires) au 1er semestre 2021.

La dette nette ressort à 172 ME (hors IFRS 16), pour un 'gearing' de 22%.

Manitou maintient l'anticipation d'un chiffre d'affaires 2022, en progression de plus de 20% par rapport à 2021.

Le groupe maintient également la suspension de guidance de marge opérationnelle en l'absence de visibilité.

"Cette publication ne change pas notre scénario annuel" commente Portzamparc qui souligne qu'avec l'effet prix et volume du S2, "nous avons du mal à voir une

détérioration profonde de la marge à moins que le prix de l'acier ne s'envole à nouveau". L'analyste reste malgré tout à l'achat en visant un cours de 30 euros. Le titre recule de 2,6% ce vendredi à 19,15 euros...