Manitou : en forte hausse après les annonces

Manitou : en forte hausse après les annonces









Crédit photo © Manitou

(Boursier.com) — Manitou grimpe de 6,7% à 28,55 euros en bourse de Paris. Avec un chiffre d'affaires de 970 millions au 1er semestre 2021, le groupe a dégagé un résultat opérationnel courant de 85 ME. Il recule de 8,8% par rapport au 1er semestre 2020 (30,1 ME).

L'Etbida est en hausse à 110 ME, soit +11,3% par rapport à 2020 (48 ME). Le résultat net a cru à 64,2 ME (13,5 ME au 1er semestre 202). La trésorerie est excédentaire de 15 ME...

Perspectives

Manitou prévoit pour l'année une hausse de 20% de son chiffre d'affaires. La perspective de croissance annuelle du taux de résultat opérationnel courant est de l'ordre de 130 points de base par rapport à 2020.

Portzamparc commente : "Fort d'un carnet de commandes historique (1,8 MdE), le management relève ses prévisions pour l'année et vise 20% de croissance (PZP +15,5% / consensus +16,2%) pour une MOC de 6,7% (PZP 6,1% / consensus 5,9%). Nous ajustons en hausse notre scénario en lien avec cette nouvelle guidance... Notre ROC est ainsi revu en hausse de 15%". L'objectif de l'analyste est relevé à 35 euros, contre 33 euros précédemment.