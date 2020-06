Manitou : "durement touché par la crise"

Manitou : "durement touché par la crise"









Crédit photo © Manitou

(Boursier.com) — L'Assemblée générale de Manitou s'est tenue le 18 juin à huis clos, hors la présence physique des actionnaires dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. L'Assemblée s'est tenue au siège social de la société, à Ancenis, sous la présidence de Jacqueline Himsworth. Elle a été filmée et est consultable, de même que la présentation, sur le site de la société.

Le bureau de l'Assemblée était composé comme suit :

- Président de l'Assemblée : Jacqueline Himsworth (Présidente du Conseil d'administration)

- Scrutateurs : Marcel Braud (Président d'Honneur, fondateur du Manitou) et Gordon Himsworth (administrateur et membre du Comité d'audit)

- Secrétaire : Odile Bagot (Directrice juridique).

L'Assemblée générale s'étant déroulée à huis clos, l'intégralité du vote a eu lieu par correspondance. Les 120 actionnaires à voter représentaient 34.506.770 actions sur les 38.268.138 actions formant le capital et ayant le droit de vote, soit un quorum de 90,171%.

Les résolutions soumises au vote ont été adoptées par les actionnaires à l'exception de la résolution no20 qui a été rejetée. Elle portait délégation de compétence au Conseil d'administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès capital avec suppression du DPS au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise.

Les résultats des votes pour chaque résolution sont disponibles sur le site internet de la société.

L'Assemblée générale ordinaire a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2019, et décidé de ne pas verser de dividende au titre de cet exercice.

L'Assemblée générale ordinaire a également notamment approuvé la politique de rémunération des mandataires sociaux, les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre de cet exercice à Mme Jacqueline Himsworth (Présidente du Conseil d'administration) ainsi que les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre de cet exercice à Michel Denis (Directeur général).

L'Assemblée générale extraordinaire a approuvé les modifications statutaires qui lui étaient soumises.

Perspectives

Au cours de l'Assemblée, Michel Denis a présenté la façon dont le groupe a réagi et s'est organisé pour faire face à la crise sanitaire de la COVID-19 et à la crise économique.

Après avoir connu une forte croissance et un chiffre d'affaires record en 2019, le groupe a été durement touché par la crise soudaine de la COVID-19, et continuera à l'être par une crise économique, sans pour autant que cela ne remettre en cause la solidité de son modèle économique.