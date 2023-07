Manitou : des perspectives de marchés moins lisibles

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Manitou au 1er semestre 2023 ressort à 1,402 MdE, en croissance de +33% par rapport au 1er semestre 2022 (+33% en comparable)

Le résultat opérationnel courant ressort à 88,1 ME (6,3%) vs. 45,8 ME (4,3%) au 1er semestre 2022

Le résultat net s'établit à 62,6 ME ( 29,3 ME au 1er semestre 2022) avec un Ebitda à 114,0 ME (8,1% contre 6,5% au 1er semestre 2022.

La dette nette de Manitou est de 387 ME, pour un 'gearing' de 47%

Perspectives

Manitou anticipe un chiffre d'affaires 2023 en progression de l'ordre de 20% par rapport à 2022. Le taux de résultat opérationnel courant 2023 est attendu supérieur à 5,5% du chiffre d'affaires.

"Avec une croissance de chiffre d'affaires de 33% par rapport au 1er semestre 2022 et un quasi doublement du résultat opérationnel courant, le premier semestre 2023 marque le retour du groupe dans une croissance et une performance très positives. Ce niveau d'activité record est le fruit de nos niveaux de production élevés réalisés dans un contexte de meilleure fluidité opérationnelle. Nos ventes progressent ainsi sur l'ensemble des secteurs et des zones géographiques. Sur le plan de la performance financière, l'amélioration rapide de notre profitabilité résulte de la gestion du carnet de commande, tant du point de vue des révisions de prix que de la gestion de son écoulement, du ralentissement de l'inflation sur les matières premières et d'actions menées sans relâche pour relever notre rentabilité", déclare Michel Denis, Directeur général, qui conclut : "Les perspectives de nos marchés deviennent moins lisibles. Dans le secteur de la construction, le ralentissement que nous avions constaté en Allemagne et au Royaume-Uni s'étend progressivement sur le continent européen, alors que les opportunités de croissance perdurent sur les autres zones géographiques. La suspension des prises de commandes sur certaines lignes de produits a contribué à la baisse du carnet qui reste très profond".

