Manitou : de retour au-dessus des 20 euros après les annonces

(Boursier.com) — Manitou grimpe de 2,9% à 20,50 euros, alors que le chiffre d'affaires du groupe au 3e trimestre 2022 est ressorti à 575 millions d'euros, en hausse de +33% par rapport au 3e trimestre 2021 (423 ME). Sur 9 mois, le chiffre d'affaires ressort à 1,631 milliard d'euros. La croissance est de +16% par rapport aux 9 premiers mois de 2021 (1,402 MdE), et de +13% en comparable sur la période.

Avec un chiffre d'affaires trimestriel de 476 ME, la Division Produits (regroupement des anciennes divisions MHA et CEP) enregistre une progression de +36% par rapport au T3 2021 et +16% sur les 9 premiers mois de l'année (+13% à périmètre et taux de change constants).

Avec un chiffre d'affaires trimestriel de 98 ME, la Division Services & Solutions (S&S) enregistre une progression de +21% de son chiffre d'affaires par rapport au T3 2021 et de +16% sur les 9 premiers mois de l'année (+13% à périmètre et taux de change constants).

"La guidance de marge réapparaît à 4,5%, soit en dessous de nos attentes (PZP 5,2% précédemment, à présent 4,7%) et celles du consensus (4,9%)" commente Portzamparc. "Toutefois, l'accélération de production est rassurante, le point bas en rentabilité est atteint (et la marge devrait nettement s'améliorer sur 2023 sous effets prix, mix produits, baisse du transport et matières premières...). Enfin, la visibilité MT/LT est excellente... Nous ajustons à la marge notre objectif de 28 à 27 euros, avec un avis à 'Acheter'" conclut l'analyste.