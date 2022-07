Manitou : de bonne résolution bas-carbone

(Boursier.com) — Manitou , référence mondiale de la manutention tout terrain, de l'élévation de personnes et du terrassement, annonce la validation de sa trajectoire bas-carbone par le Science Based Target Initiative (SBTi), organisme indépendant de référence piloté par quatre organisations internationales.

En janvier 2022, Manitou Group annonçait ses engagements de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de sa trajectoire bas carbone 2030. Ces objectifs sont aujourd'hui validés par l'initiative SBTi. Manitou Group s'engage ainsi à réduire ses émissions de gaz à effet de serre absolues sur les scope 1 et 2 de 46,2% d'ici 2030 par rapport à une année de référence 2019. Cet objectif est conforme à une trajectoire 1,5o. En outre, le groupe s'engage également à réduire les émissions de gaz à effet de serre du scope 3 provenant des biens et services achetés, du transport amont et la distribution, et de 33,7% par heure d'utilisation, pour les produits vendus d'ici 2030.

Dans ce processus de transformation, avec 88,9% des émissions liées à l'utilisation de ses produits, le groupe s'est fixé l'ambition d'atteindre 43% de machines vendues à faible émission (électrique et hydrogène) d'ici 2030. De plus, tous les nouveaux projets de nacelles sont désormais uniquement électriques.

Le groupe suivra et rendra compte annuellement de ses progrès de manière transparente.