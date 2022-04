Manitou : coup dur !

(Boursier.com) — Manitou décroche de 9% à 21,4 euros à l'ouverture, plombé par la suspension de sa guidance de marge opérationnelle courante pour l'exercice. Evoquant les impacts du conflit en Ukraine sur les prix des composants, de l'acier et de l'énergie, le groupe n'est plus en mesure de confirmer son objectif de MOC. Compte tenu de la profondeur du carnet de commandes et de la performance opérationnelle, l'anticipation de croissance 2022 a en revanche été confirmée.

Le groupe a réalisé sur le premier trimestre un chiffre d'affaires de 450 ME, en retrait de 4% sur un an. Manitou explique ce repli comme la conséquence directe de la vague de la crise sanitaire du début d'année et des difficultés d'approvisionnement en composants qui ont ralenti les livraisons de produits finis.

Portzamparc parle d'une grosse déception et abaisse sa cible de 35 à 28 euros ('achat').