Manitou confirme sa dynamique d'activité

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Manitou au 3e trimestre 2022 est de 575 millions d'euros, en hausse de +33% par rapport au 3e trimestre 2021 (423 ME).

Sur 9 mois, le chiffre d'affaires ressort à 1,631 milliard d'euros. La croissance est de +16% par rapport aux 9 premiers mois de 2021 (1,402 MdE), et de +13% en comparable sur la période.

Avec un chiffre d'affaires trimestriel de 476 ME, la Division Produits (regroupement des anciennes divisions MHA et CEP) enregistre une progression de +36% par rapport au T3 2021 et +16% sur les 9 premiers mois de l'année (+13% à périmètre et taux de change constants).

Avec un chiffre d'affaires trimestriel de 98 ME, la Division Services & Solutions (S&S) enregistre une progression de +21% de son chiffre d'affaires par rapport au T3 2021 et de +16% sur les 9 premiers mois de l'année (+13% à périmètre et taux de change constants).

Michel Denis, Directeur général de Manitou, indique également : "Pour 2022, nous confirmons notre anticipation d'une croissance de chiffre d'affaires de plus de 20% par rapport à 2021, ainsi qu'une marge opérationnelle proche de celle du 1er semestre". Sur l'exercice Manitou anticipe ainsi une marge opérationnelle de l'ordre de 4,5% du chiffre d'affaires.