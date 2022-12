Manitou annonce une prise de participation de 82% de la société easyLi

(Boursier.com) — Manitou Group, référence mondiale de la manutention, de l'élévation de personnes et du terrassement, annonce la prise de participation de 82% de la société easyLi, spécialisée dans la conception et la production de batteries lithium-ion. Cette opération stratégique permet au groupe de se doter de compétences spécifiques dans le cadre de sa transition énergétique.

Fondée en 2011, la société easyLi fabrique et assure la maintenance de systèmes batteries Lithium-ion dédiés à des solutions de mobilité électrique et de stockage d'énergie stationnaire. EasyLi est composée de 25 collaborateurs et est basée sur la zone d'activité de Poitiers - Futuroscope.

Grâce à cette acquisition, Manitou Group étend ses compétences avec des métiers dédiés à la 'R&D', à la production et au reconditionnement de ces batteries. Michel Denis, Directeur général du groupe, précise : "Le savoir-faire d'easyLi constitue une grande valeur ajoutée pour notre organisation. Nous allons pouvoir étudier de manière profonde les interactions machinesbatteries en internalisant cette expertise, et ainsi continuer de réduire le coût total de possession pour nos utilisateurs. Cette opération s'inscrit dans notre plan de recherche et développement visant à accélérer notre transition énergétique."