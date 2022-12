Manitou : aménagement du contrat de crédit en SLL

(Boursier.com) — Manitou annonce la signature d'un avenant au contrat de crédit mis en place en juillet 2022. Cet avenant vient qualifier le financement en Sustainability Linked Loan (SLL - financement durable). Tel que convenu avec le pool bancaire en juillet, Manitou a adossé 3 critères RSE à sa ligne RCF (Revolving Credit Facility) liés à sa trajectoire bas carbone scope 3, à la sécurité de ses employés et à ses achats durables. Des objectifs de réalisation annuels en lien avec la politique RSE du groupe ont été associés et donneront lieu à un mécanisme d'ajustement, positif ou négatif, sur la marge appliquée au RCF.

Cet avenant au contrat de crédit a été mis en place en partenariat avec l'ensemble du pool bancaire et plus particulièrement avec HSBC Continental Europe comme agent RSE, Banque CIC Ouest comme Agent de la Documentation et Société Générale comme Agent du crédit.

"Avec cet aménagement de notre contrat de crédit en SLL, le groupe élargit son engagement RSE dans ses financements. Cet avenant vient conforter nos ambitions en matière de transition énergétique et engage financièrement l'entreprise dans l'atteinte de ses objectifs RSE", indique Michel Denis, Directeur Général de Manitou.