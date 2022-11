Mandrakesoft : les pertes ont été nettement réduites sur l'exercice 2001-2002

(Boursier.com) — L 'éditeur de systèmes d'exploitation Linux et de logiciels libres Mandrakesoft a réalisé lors de son exercice 2001-2002 un CA consolidé de 4,7 Millions d'Euros en croissance de 31%. Le groupe a amélioré ses performances en réduisant fortement ses pertes d'exploitation de 13,4 à 5,7 ME et en augmentant sa marge brute qui représente désormais 59% du CA, ceci grâce à la croissance des nouvelles activités plus rémunératrices en terme de marge.

La perte nette a été réduite de 13,6 ME à 6,1 ME. Par ailleurs, Mandrakesoft a entrepris une stratégie de réduction des coûts (baisse de 42% de ses coûts de fonctionnement) qui devrait se poursuivre en 2002-2003, son objectif prioritaire étant d'atteindre rapidement l'équilibre d'exploitation. Mandrakesoft ne comptera plus au en février 2003 que 65 personnes avec des dépenses de fonctionnement mensuelles ramenée à 0,45 ME.