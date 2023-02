Manchester United : un combat de coqs pour décider de la valorisation ?

(Boursier.com) — Alors que la famille Glazer voudrait obtenir 6 à 7 milliards de dollars pour Manchester United, Lex, le service financier du Financial Times, évalue plutôt la valeur du club à seulement 1,6 milliard de dollars ! Citant ses propres calculs, le FT rapporte que la valeur d'entreprise actuelle de 4,5 milliards de dollars ne peut être justifiée que par une croissance "infaisable" du chiffres d'affaires et des résultats, à ne pas confondre avec les attentes de croissance "raisonnables" que Lex applique pour obtenir sa valorisation de 1,6 milliard de dollars. Néanmoins, un spécialiste académique a indiqué pour sa part au FT qu'il pensait que la valeur intrinsèque de la marque ManU n'était pas inférieure à 4 milliards de dollars, et que le caractère unique de l'actif signifiait que les offres devraient être supérieures à cela. Le FT admet finalement qu'il n'est pas facile de mesurer la valeur de l'opportunité de posséder une franchise sportive mondiale. "Le prix final de ce club légendaire pourrait bien résulter d'un combat de coqs entre des rivaux ultra-riches désireux de ne pas manquer un tel accord unique", conclut le FT.