Manchester United rétablit ses prévisions annuelles

(Boursier.com) — Manchester United, le club anglais de football coté à Wall Street, a réduit ses pertes (ajustées) sur la période close et rétabli ses prévisions financières annuelles pour la première fois depuis la pandémie. Sur l'exercice clos en juin, le club contrôlé par la famille Glazer a affiché des revenus en augmentation de 18% à 583 millions de livres, un Ebitda ajusté en baisse de 15% à 81 millions et une perte opérationnelle plus que doublée à 87 millions de livres. Néanmoins, la perte ajustée sur la période est réduite de 24% à 34 millions. La dette nette s'est toutefois creusée à 515 millions de livres, en augmentation de 23%. Sur le trimestre écoulé, les revenus se sont appréciés de 26% à 118,5 millions, alors que la perte ajustée a été réduite de 40% à 20,2 millions de livres.

Pour l'exercice entamé, le club envisage des revenus allant de 580 à 600 millions de livres, alors que l'Ebitda ajusté est anticipé entre 100 et 110 millions de livres.