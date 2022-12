Manchester United : relève ses objectifs annuels mais ne verse pas de dividende

(Boursier.com) — Manchester United, qui est resté dans le rouge au premier trimestre de son exercice financier, a rehaussé ses prévisions de résultats annuels grâce à de solides revenus les jours de match et à la réduction de la masse salariale de l'équipe. Le club anglais anticipe désormais un Ebitda ajusté compris entre 125 et 140 millions de livres, contre une fourchette précédente de 100/100 M£, pour des revenus allant de 590 à 610 M£, contre 580 à 600 M£ visé auparavant.

La perte nette de la société pour les trois mois clos fin septembre s'est élevée à 26,5 millions de livres contre un déficit de 15,5 M£ un an plus tôt, en raison notamment du report de deux matchs de Premier League à la suite du décès de la reine Elizabeth, et d'un calendrier bouleversé par la Coupe du monde au Qatar. Par ailleurs, le Conseil a décidé de ne pas verser de dividende semestriel pour la première fois depuis six ans.

Mais l'actualité de ManU est surtout animée par l'avenir du club après l'annonce du 22 novembre. Le groupe a en effet lancé "un processus d'exploration d'alternatives stratégiques pour améliorer la croissance future et le conseil d'administration examinera toutes les options, y compris un nouvel investissement dans le club, une vente ou d'autres transactions". Aucune nouvelle information n'a été communiquée à ce sujet.