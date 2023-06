Manchester United relève ses objectifs annuels

(Boursier.com) — Manchester United, dont la vente se fait toujours attendre, anticipe des revenus annuels records pour la saison écoulée. Le club du nord de l'Angleterre s'attend à ce que ses recettes atteignent entre 630 et 640 millions de livres sterling sur son exercice 2023, contre une guidance antérieure allant de 590 à 610 M£. Son Ebitda ajusté est quant à lui attendu entre 140 et 150 M£ contre 125 à 140 M£ visés précédemment. L'équipe a terminé la saison à la troisième place, assurant une qualification pour la lucrative Ligue des champions. United a également remporté la Coupe Carabao et atteint la finale de la FA Cup avant de perdre face à Manchester City, son concurrent mancunien.

Sur les trois mois clos fin mars, les revenus ont augmenté de 11% à 170 M£, reflétant des revenus plus élevés les jours de match. Les ventes de billets ont dépassé le précédent record établi en 2016-2017 avec un total de 2,4 millions de billets vendus. Malgré les prévisions de revenus plus élevés pour 2023, United a essuyé une perte sur neuf mois de 30,79 millions de livres sterling, en baisse néanmoins par rapport au déficit de 57,8 M£ de l'exercice précédent.

L'équipe de football de Premier League détenue par la famille Glazer est l'objet d'une lutte acharnée entre le milliardaire britannique Jim Ratcliffe et le cheikh Jassim Al Thani.