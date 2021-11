Manchester United : pertes réduites avec le retour au stade des supporters

(Boursier.com) — Manchester United réduit ses pertes à la faveur de la levée des restrictions liées à la pandémie de coronavirus. Sur les trois premiers mois de son exercice financier, le club britannique essuie un déficit de 15,5 millions de livres ou 9,53 pence par titre contre une perte de 30,3 M£ et 18,9 pence par action un an plus tôt. Les revenus ont augmenté de 16,1% à 126,5 M£. L'Ebitda ajusté recule en revanche de 46% sur un an à 11,2 M£. Le retour des supporters à Old Trafford a notamment permis au groupe d'enregistrer des revenus de 18,8 M£ les jours de match.