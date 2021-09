Manchester United : pertes pardonnées

(Boursier.com) — Manchester United s'affiche dans le vert à Wall Street ce vendredi, alors que le club, qui vient de signer Cristiano Ronaldo, a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal, clos fin juin, une perte creusée à 107,7 M£, environ 149 millions de dollars, contre 36,5 M£ un an plus tôt. Les revenus ont augmenté quant à eux de 15% à 94 M£. Le groupe ne fournit pas de guidance pour l'exercice entamé, notant qu'alors que la majeure partie des restrictions sanitaires ont été levées par le gouvernement britannique et que le stade d'Old Trafford peut de nouveau accueillir les supporters à pleine capacité, l'incertitude subsiste quant à une restauration ultérieure des restrictions.