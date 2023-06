Manchester United : le Qatar soumet une nouvelle offre finale

(Boursier.com) — Le Qatar relève encore son offre de rachat sur Manchester United ! Selon les informations de la presse britannique, le cheikh Jassim bin Hamad al-Thani a soumis une nouvelle et dernière proposition directement aux propriétaires du club, la famille Glazer, et Raine Group, la banque américaine qui gère le processus de vente. Selon le 'Mail', la cinquième offre du consortium mené par le cheikh Jassim consiste toujours en une prise de contrôle total du club et devrait inclure une somme supplémentaire importante pour l'investissement dans les infrastructures et le recrutement. Le cheikh aurait par ailleurs déclaré aux personnes impliquées dans la vente qu'il s'engagerait jusqu'à vendredi. Après cela, l'offre sera maintenue, mais il n'y aura plus de négociations.

L'offre concurrente du milliardaire britannique Jim Ratcliffe consiste en une prise de participation majoritaire dans le club mais les Glazers resteraient impliqués pendant un certain temps à la tête du club. Elle serait toujours considérée comme l'offre favorite pour la reprise de ManU. Selon 'SkyNews', INEOS valoriserait United à un prix plus élevé que l'offre qatarie et donnerait aux Glazers la possibilité de conserver une participation de 20%.

Le cheikh Jassim pense pour sa part que sa candidature est très compétitive et apporte d'énormes avantages à Manchester United, notamment l'effacement de près d'un milliard de livres sterling de dette et un fonds séparé pour réaménager Old Trafford, les environs et le terrain d'entraînement du club à Carrington.

La famille Glazer a commencé à envisager diverses options, dont une vente potentielle, en novembre dernier, 17 ans après avoir acheté les Red Devils pour 790 millions de livres.