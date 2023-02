Manchester United : le Qatar serait prêt à passer à l'action

(Boursier.com) — L 'offre qatarie sur Manchester United se précise. Quelques jours après le 'Daily Mail', 'Bloomberg' affirme qu'un consortium qatari s'apprête à soumettre une première offre sur le club de football du nord de l'Angleterre d'ici la fin de la semaine. Selon les sources de l'agence, des responsables du Qatar Investment Authority, le fonds souverain du Qatar, participent aux préparatifs aux côtés de family offices locaux.

ManU fait l'objet de nombreuses spéculations depuis que la famille Glazer a annoncé, en novembre dernier, qu'elle avait commencé à explorer diverses options stratégiques pour le club, dont une potentielle vente. Jusqu'à présent, seul le milliardaire britannique Jim Ratcliffe a officiellement déclaré son intérêt.

Comme le rappelle l'agence, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, l'émir au pouvoir du Qatar, est un fan de Manchester United et il est peu probable qu'il ne veuille pas saisir la chance de posséder ce qui est largement considéré comme l'une des plus grandes marques de sport au monde. Les délibérations sont en cours et aucune décision finale n'a été prise quant aux entités qataries qui fourniront en fin de compte des capitaux dans le cadre de l'opération, précise 'Bloomberg'.

United, qui joue à nouveau les premiers rôles en Premier League, pèse environ 4 milliards de dollars à Wall Street. Ses propriétaires actuels chercheraient à obtenir près de 6 milliards de livres sterling (7,3 Mds$).