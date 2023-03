Manchester United : le Qatar et Ratcliffe devraient soumettre une nouvelle offre de rachat

(Boursier.com) — Le Qatar devrait déposer une nouvelle offre de rachat sur Manchester United mercredi soir. Selon les sources de 'Sky News', les pourparlers jeudi dernier à Manchester entre la délégation qatarie du Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani et les dirigeants du club anglais ont été positifs. Alors que le milliardaire britannique Sir Jim Ratcliffe a également rencontré des dirigeants de ManU vendredi pour discuter d'une éventuelle vente du célèbre club de football, les enchérisseurs seraient de plus en plus convaincus que la famille Glazer, qui estime que le club vaut au moins 6 milliards de livres sterling, est disposée à vendre United. La délégation INEOS, qui a passé six heures à Old Trafford et Carrington vendredi dernier, serait également disposée à formuler une nouvelle proposition de rachat la semaine prochaine.

BREAKING 🚨: Qatar's Sheikh Jassim will make his second bid for Manchester United on Wednesday 🔴 pic.twitter.com/RynSWUrb2t

— Sky Sports News (@SkySportsNews), via Twitter

United, qui joue à nouveau les premiers rôles en Premier League, grimpe de plus de 4% à l'ouverture de Wall Street.