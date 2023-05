Manchester United : le Qatar aurait relevé son offre, le titre en profite

(Boursier.com) — Manchester United grimpe de plus de 2% à Wall Street alors que le cheikh Jassim bin Hamad al-Thani aurait soumis une offre améliorée pour racheter le club du nord de l'Angleterre. Selon les informations du 'Times', le groupe mené par le cheikh qatari proposerait désormais d'acheter 100% de ManU pour un prix proche de 5 milliards de livres (6,31 milliards de dollars). Le 'Daily Mail' évoque pour sa part une offre "à prendre ou à laisser". La proposition contiendrait également la promesse d'investissements importants à la fois dans l'équipe et dans les infrastructures, dont Old Trafford.

La nouvelle de cette offre améliorée fait suite à des informations parues la semaine dernière selon lesquelles le milliardaire britannique Jim Ratcliffe était sur le point de conclure un accord pour reprendre l'équipe mancunienne. Le club a refusé de commenter et la banque d'investissement Raine Group qui gère le processus d'appel d'offres n'a pas répondu à une demande de commentaire de 'Reuters'.

La famille Glazer a commencé à envisager diverses options, dont une vente potentielle, en novembre dernier, 17 ans après avoir acheté les Red Devils pour 790 millions de livres.