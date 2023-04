Manchester United : la famille Glazer pourrait rester aux commandes, le titre chute

(Boursier.com) — Manchester United retombe lourdement à Wall Street (-12%) alors que la famille Glazer, propriétaire de United depuis 2005, pourrait finalement rester à la tête du club. Malgré l'intérêt déclaré du Qatar et du milliardaire Britannique Jim Ratcliffe pour le rachat des 'Red Devils', une source proche de la situation a déclaré à 'ESPN' que les frères Joel et Avram Glazer - les coprésidents de United - sont favorables à de nouveaux investissements qui leur permettront de rester aux commandes du club. Un certain nombre de fonds d'investissement basés aux États-Unis ont contacté Raine Group, la banque new-yorkaise supervisant le processus, pour manifester leur intérêt à acquérir une participation minoritaire dans ManU.

Elliot Investment Management, Ares Management Corporation, Sixth Street Partners et The Carlyle Group tentent ainsi tous d'obtenir une participation minoritaire dans United, après avoir officialiser leurs ambitions auprès de Raine Group avant la date limite du 28 avril, précise 'ESPN'. La source de la chaîne américaine souligne que les deux frères estiment que le potentiel de croissance organique au cours des années à venir pourrait faire bondir la valeur d'United à plus de 10 milliards de livres sterling (12,4 Mds$) quand les offres actuelles d'Ineos (Jim Ratcliffe) et du groupe mené par le cheikh qatari Jassim bin Hamad al-Thani sont estimées à moins de 6 Mds£.

La famille Glazer a commencé à envisager diverses options, dont une vente potentielle, en novembre dernier, 17 ans après avoir acheté les Red Devils pour 790 millions de livres.