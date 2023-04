Manchester United : la candidature du Qatar poserait question

(Boursier.com) — La candidature de Cheikh Jassim bin Hamad Al Thani au rachat de Manchester United soulèverait quelques interrogations du côté de Londres. Selon les 'traditionnelles' personnes proches du dossier citées par 'Bloomberg', des responsables du gouvernement britannique auraient fait part en privé de leurs inquiétudes concernant l'offre de rachat du Qatar sur ManU.

Les réserves, exprimées en interne au cours des dernières semaines par de hauts responsables gouvernementaux travaillant sur la gouvernance du football, se seraient concentrées sur les défaillances réglementaires antérieures de l'unité britannique de la Qatar Islamic Bank, dont le Cheikh Jassim est président depuis 2006. Bien que rien ne suggère que le Royaume-Uni soit sur le point d'intervenir pour bloquer la candidature qatarie, les inquiétudes du gouvernement britannique suggèrent que les ministres pourraient faire pression sur la Premier League pour qu'elle pose ses propres questions lorsqu'elle effectuera sa 'due diligence' des prétendants à la reprise du club du nord de l'Angleterre.

L'agence explique que les réserves des responsables concernent la gestion de QIB par Sheikh Jassim, et notamment une amende de 1,4 million de livres sterling infligée à sa branche britannique en 2016 par la Banque d'Angleterre pour avoir enfreint les exigences de capital qui ont exposé l'entreprise à des niveaux de risque élevés. Andrew Bailey, alors PDG de la Prudential Regulation Authority et maintenant gouverneur de la BOE, a déclaré à l'époque que QIB "n'avait pas respecté certaines des normes réglementaires les plus élémentaires". Le QIB a indiqué au moment de l'amende avoir pris des "mesures correctives", tandis que la BOE a déclaré que l'établissement avait depuis subi une restructuration importante pour mettre fin à des infractions similaires. Le QIB n'est pas censé jouer un rôle direct dans la candidature actuelle de Manchester United.

Le Royaume-Uni fait l'objet de critiques continues concernant la gouvernance de ses actifs sportifs et a récemment dévoilé des réformes majeures des cinq principales ligues de football du pays, avec un régulateur indépendant axé sur la sécurité financière, des critères de propriété plus stricts et des règles pour empêcher les équipes de participer à des compétitions 'séparatistes'.

Le groupe mené par Jassim bin Hamad al-Thani et le milliardaire Britannique Jim Ratcliffe sont toujours considérés comme les deux principaux candidats au rachat de ManU.