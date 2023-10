Manchester United : Jim Ratcliffe devrait l'emporter, le titre chute

(Boursier.com) — Manchester United plonge de plus de 13% en pré-séance à Wall Street alors que Jim Ratcliffe devrait finalement rafler la mise. Après des mois d'intenses négociations, le groupe qatari dirigé par le Cheikh Jassim bin Hamad al-Thani aurait finalement retiré son offre de reprise du club du nord de l'Angleterre, ont indiqué à 'Bloomberg' des sources proches des discussions. Cela fait presque un an que les Glazers ont annoncé publiquement qu'ils procéderaient à un examen stratégique de leur propriété de l'équipe en vue d'une potentielle cession.

"Je m'opposerai à tout ce qui offrirait aux Glazers majoritaires une meilleure affaire que les investisseurs minoritaires", a déclaré à l'agence Ricky Sandler, fondateur du fonds spéculatif Eminence Capital. "Ça c'est sûr". Eminence, fondée par Sandler en 1999, gère environ 7 milliards de dollars d'investissements et est le troisième actionnaire de Manchester United, selon les données compilées par 'Bloomberg'. La famille Glazer, qui a fait fortune dans l'immobilier, le commerce de détail et la santé et possède également les Buccaneers de Tampa Bay en NFL, s'est offert l'emblématique équipe anglaise pour 790 millions de livres (960 M$) en 2005.

Le président d'Ineos, Jim Ratcliffe, paierait plus de 1,5 milliard de dollars pour une participation de 25% dans ManU si son offre est acceptée par la famille Glazer, croit de son côté savoir 'Reuters'. Selon la source de l'agence, les termes de l'offre du milliardaire britannique impliqueraient une valorisation de ManU de près de 6,5 milliards de dollars, sans compter sa dette nette de plus de 600 M$. Manchester United est actuellement valorisé en Bourse environ 3,3 Mds$. La structure de la transaction proposée par Ratcliffe permettrait aux membres de la famille Glazer de rester à la tête du groupe.

Le conseil d'administration de Manchester United devrait se réunir dans les prochains jours. Les discussions sont toujours en cours et les Glazers pourraient encore décider de conserver le club.