Manchester United flambe encore !

(Boursier.com) — Manchester United grimpe encore de 9% avant bourse ce vendredi, après un bond de 25,8% mercredi soir à Wall Street, alors que le club britannique de football est désormais à vendre. La capitalisation boursière sur la place américaine atteint 3,1 milliards de dollars.

Les propriétaires du club explorent des options stratégiques, ce qui pourrait déboucher sur une vente. La famille Glazer travaille avec des conseillers financiers sur le processus, qui pourrait aussi conduire à une vente partielle ou à des investissements, notamment le réaménagement du stade et des infrastructures. "Alors que nous cherchons à continuer à bâtir sur l'histoire de succès du club, le conseil d'administration a autorisé une évaluation approfondie des alternatives stratégiques", ont déclaré Avram Glazer et Joel Glazer, coprésidents exécutifs et administrateurs de Manchester United. "Nous évaluerons toutes les options pour nous assurer que nous servons au mieux nos fans". Le groupe Raine conseille Manchester United sur le processus, tandis que Rothschild & Co. agit en tant que conseiller financier de la famille Glazer. Bloomberg avait rapporté déjà en août que les Glazers envisageaient de vendre une participation dans Manchester United et qu'un accord pourrait valoriser le club à environ 5 milliards de livres sterling, ou 6 milliards de dollars. La vente de tout ou partie de Manchester United attirerait probablement une foule d'investisseurs de renom, selon l'agence.