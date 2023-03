Manchester United : et si un Finlandais coiffait le Qatar et Ineos ?

(Boursier.com) — La course au rachat de Manchester United est toujours aussi indécise. Alors que la bataille fait rage entre Jim Ratcliffe et le groupe mené par le cheikh qatari Jassim bin Hamad al-Thani, un autre investisseur s'est invité à la partie. L'entrepreneur finlandais Thomas Zilliacus a en effet indiqué avoir déposé une offre de rachat et être prêt à payer une prime pour mettre la main sur le célèbre club du nord de l'Angleterre, a déclaré à Reuters l'ancien dirigeant de Nokia. "Nous sommes prêts et prévoyons d'aller plus haut que ces 3,9 milliards de dollars", a affirmé le dirigeant, en référence à la capitalisation boursière actuelle de ManU.

T.Zilliacus a déclaré qu'il espérait que la famille Glazer voudrait "entrer dans l'histoire en tant que vendeurs qui ont permis aux fans de Manchester United de devenir propriétaires du club". Dans le cadre de sa candidature, le Scandinave prévoit en effet d'inviter les fans du club du monde entier à devenir copropriétaires et à prendre des décisions sportives pour l'équipe : "je veux que les fans sentent qu'ils ont leur mot à dire dans toutes les décisions sportives clés du club.

Le 'Daily Mail' croit de son côté savoir que les offres révisées du milliardaire britannique et du Qatar sont probablement bien en deçà des attentes des Glazers, autour de 5 milliards de livres, quand la famille américaine espère une offre "bien au-dessus des 6 milliards de livres". L'article du quotidien britannique note que les Glazers pourraient finalement choisir de vendre une participation minoritaire et rapporte qu'il y a "un sentiment" que cheikh Jassim et Ineos/Jim Ratcliffe pourraient être exclus du processus de vente à l'étape suivante. Pas moins de six autres groupes pourraient être en lice pour acheter une participation dans le club, certains comme Elliott Management cherchant à seulement obtenir une participation minoritaire, ce qui permettrait potentiellement aux Glazers de rester à la tête du club. Une issue qui ne satisferait sans doute pas de nombreux fans de United qui souhaitent désespérément voir de nouveaux propriétaires arriver.

La famille Glazer a commencé à envisager diverses options, dont une vente potentielle, en novembre dernier, 17 ans après avoir acheté les Red Devils pour 790 millions de livres.