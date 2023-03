Manchester United : confirme ses objectifs annuels

(Boursier.com) — Manchester United évolue peu en pré-séance à New York. Le groupe a dévoilé des résultats en retrait au titre de son deuxième trimestre fiscal mais a confirmé ses objectifs annuels, relevés début décembre. Sur les trois mois clos fin décembre, le club anglais a essuyé une perte nette ajusté de 10,1 millions de livres, soit 6,18 pences par titre, contre un profit de 7,4 M£ un an plus tôt. L'Ebitda ajusté a reculé de 17% à 48,3 M£ pour des revenus de 167,3 M£ (-9,8%).

Le club anglais anticipe toujours un Ebitda ajusté compris entre 125 et 140 millions de livres, pour des revenus allant de 590 à 610 M£.