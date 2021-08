Manchester United confirme la signature de Cristiano Ronaldo

Manchester United confirme la signature de Cristiano Ronaldo









Crédit photo © Juventus FC

(Boursier.com) — Manchester United a confirmé ce jour la signature d'un contrat de deux ans avec option de prolongation d'un an pour Cristiano Ronaldo, qui rejoint donc le club mancunien 12 ans après son départ au Real Madrid. Selon les médias britanniques, le salaire annuel du Portugais approcherait des 24 millions d'euros (385.000£ par semaine selon le Mirror et le Daily Mail - 6 M£ de moins par an que son ancien salaire). La Juventus a publié pour sa part les conditions financières du transfert, comprenant une considération de 15 millions d'euros payable en cinq exercices financiers, qui pourrait être augmentée d'un maximum de 8 millions d'euros sous réserve de l'atteinte d'objectifs spécifiques de performance sur la durée du contrat avec le joueur. Le quintuple ballon d'or avait quitté ManU pour le Real Madrid en 2009, avant de rejoindre le club turinois en 2018.