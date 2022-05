Manchester United : chute à Wall Street après des résultats décevants

(Boursier.com) — Manchester United chute de 12% à 11,5 dollars à Wall Street. La mauvaise saison sportive du club du nord de l'Angleterre a logiquement eu des répercussions sur ses finances. Alors que l'équipe de Cristiano Ronaldo vient de terminer à la sixième place de la Premier League, échouant ainsi à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, ManU a essuyé une perte nette de 27,7 millions de livres (34,9 M$) sur les trois mois clos fin mars, contre un déficit de 18,1 M£ un an plus tôt. Une perte plus élevée qu'attendue par les analystes. Les revenus totaux du club, propriété de la famille américaine Glazer, ont cependant augmenté de 29% à 153 millions de livres avec le retour des fans à Old Trafford.

"Ce fut clairement une saison décevante pour la première équipe masculine", a déclaré le directeur général Richard Arnold, qui a remplacé le vice-président exécutif Ed Woodward plus tôt cette année. "Le travail est en cours pour redresser la barre, dirigé par notre directeur du football, John Murtough et notre nouveau manager, Erik ten Hag".

ManU a recruté Ten Hag, jusqu'ici coach de l'Ajax Amsterdam, comme nouvel entraîneur pour la saison prochaine, faisant du Néerlandais le cinquième nommé au poste depuis qu'Alex Ferguson a mis fin à son règne de 26 ans en 2013. Le club aux 20 titres de champion d'Angleterre n'a pas remporté la Premier League depuis le départ de l'emblématique manager écossais.