Manchester United : Adidas casse sa tirelire pour prolonger l'aventure

(Boursier.com) — Manchester United prolonge avec Adidas. La marque allemande continuera à être l'équipementier du club du nord de l'Angleterre jusqu'en 2035. Le nouveau contrat rapportera à ManU au moins 900 millions de livres sterling (près de 1,2 milliard de dollars) sur dix ans, "sous réserve de certains ajustements", ce qui en fait le plus important de l'histoire de la Premier League. "Il est tout à fait naturel pour nous de poursuivre notre coopération", a déclaré le patron d'Adidas, Bjorn Gulden. "Nous allierons tradition et innovation pour plaire à la fois aux joueurs et aux fans".

L'accord existant entre les deux parties, qui a débuté au cours de la saison 2015-2016, était valorisé environ 750 millions de livres sterling, ce qui constituait déjà un record à l'époque.